Khởi tố đối tượng dọa giết hàng xóm rồi hành hung trưởng công an xã

Dân trí Sau khi cầm dao dọa giết gia đình hàng xóm, Thuật tiếp tục hành hung Trưởng Công an xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng).

Đối tượng Bế Đình Thuật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bế Đình Thuật (SN 1978, trú tại xóm Xuân Hồng 2, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ bản án, rạng sáng ngày 22/6/2021, sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng Bế Đình Thuật có hành vi cầm dao dọa giết gia đình nhà hàng xóm, Công an xã Phi Hải đã xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Trưởng Công an xã Phi Hải đã bị Thuật hành hung.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Bế Đình Thuật đã bị xử phạt 9 tháng tù giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng cây gỗ hành hung một cán bộ công an.

Vụ việc đang được Công an huyện Quảng Hòa tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh