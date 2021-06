Con bị thu diều, bố và chú đuổi đánh công an, lĩnh án tù treo

Dân trí Đang phải cách ly y tế nhưng H. (SN 2005) vẫn mang diều đi thả rồi bị công an thu diều. Thấy vậy bố đẻ và chú ruột H. vác gậy tre và dao phay đuổi đánh công an và các thành viên tổ công tác.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Hiến tại phiên tòa (Ảnh: Công an huyện Hiệp Hòa).

Sáng 24/6, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980), Nguyễn Văn Hiến (SN 1989), cùng trú tại xã Hoàng An (Hiệp Hòa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 29/5, tổ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng Công an xã Hoàng An phát hiện Nguyễn Văn H. (SN 2005) ở xã Hoàng An đang trong diện cách ly y tế tại nhà nhưng lại ra ngoài thả diều.

Khi đó, H. không đeo khẩu trang, thả diều tại cánh đồng Chùa Tăng thuộc xóm Tiến Thịnh (thôn Bảo An), gần đường dây điện cao áp. Tổ công tác đã yêu cầu H. kéo diều xuống, về trụ sở Công an xã Hoàng An để làm việc.

Biết sự việc trên, anh họ của H. đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hiến (chú ruột H.) thông báo. Sau đó, Hiến sang gọi anh trai là Nguyễn Văn Hoàng (bố đẻ H.) cùng đi xem ai thu diều của cháu mình. Tại thời điểm này, cả hai bị cáo đều là đối tượng tiếp xúc gần với F1, đang thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Khi ra nơi con trai bị thu diều, Hoàng không đeo khẩu trang và nhặt lấy một đoạn gậy tre dài khoảng 1 m. Hoàng chạy đến đoạn đường bê tông thì thấy một cán bộ công an xã đang cầm diều của H., còn con trai bị cáo đứng gần đó xin lại diều.

Mặc dù cán bộ công an xã đã giải thích với bị cáo về việc tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng Hoàng vẫn cầm gậy tre đuổi đánh cán bộ. Lúc này, Nguyễn Văn Hiến cũng tới và thấy ở sân một hộ dân cạnh đó có một con dao phay nên lấy dao giơ lên tấn công cán bộ công an Nguyễn Văn Long.

Khi cán bộ tổ công tác giải thích, vận động, Hiến vẫn không dừng lại mà tiếp tục cầm hung khí đuổi theo cán bộ tổ công tác. Sau khi người dân can ngăn, lực lượng Công an xã đã khống chế, tước hung khí, lập biên bản sự việc và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa để điều tra, xử lý.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và nhiều lần lý giải do không được học hành đến nơi đến chốn (Hoàng không biết chữ, Hiến chỉ học hết lớp 1) nên hạn chế về nhận thức dẫn tới hành vi phạm tội.

Nhận thấy các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo, Hội đồng xét xử TAND huyện Hiệp Hòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 12 tháng tù và Nguyễn Văn Hiến 10 tháng tù cho hưởng án treo.

Với hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Hoàng 9,5 triệu đồng, Nguyễn Văn Hiến 7,5 triệu đồng, Nguyễn Văn H. 4 triệu đồng.

Bá Đoàn