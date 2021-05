Khởi tố nhóm đối tượng đua xe trái phép, đánh công an bị thương

Dân trí Các đối tượng rủ nhau chạy xe mô tô phân khối lớn rú ga, nẹt pô, lạng lách. Khi bị lực lượng chức năng dừng xe, đối tượng không những không chấp hành còn chống đối khiến 1 cán bộ công an bị thương.

Tối 19/5, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển cơ quan chức năng truy tố, xét xử các đối tượng Nguyễn Chí Thông (sinh năm 2002, quê Kiên Giang), Nguyễn Hoàng Mến (sinh năm 2003, quê Bạc Liêu), Từ Vũ Luân (sinh năm 2003, quê An Giang) và Nguyễn Văn Lào (sinh năm 2003) về tội gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Chí Thông tại cơ quan công an

Trước đó, vào chiều 9/4/2021, Nguyễn Văn Lào đã lên mạng xã hội facebook để rủ các đối tượng Thông, Mến, Luân đến khu vực bờ hồ thuộc KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng (thị xã Phú Mỹ) để cùng tụ tập với nhóm thanh niên khác.

Tại đây, các đối tượng điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy dàn hàng ngang với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng.

Đến khoảng 18h chiều cùng ngày, khi phát hiện thấy sự xuất hiện của lực lượng CSGT Công an thị xã Phú Mỹ, các đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Luân và Mến.

Đối tượng Thông khi bị lực lượng công an truy đuổi và dừng xe thì người này không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối. Hậu quả đã khiến một cán bộ công an bị thương, Thông ngay sau đó đã bị khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận trước đó đã nhiều lần tụ tập tổ chức dùng xe mô tô phân khối lớn chạy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự. Hiện cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Thông để điều tra làm rõ thêm hành vi "chống người thi hành công vụ" và "gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng còn lại đang được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Khoa Nam