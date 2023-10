Khởi tố đôi nam nữ phóng xe máy "trêu ngươi" CSGT

Tối 18/10, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bùi Đức Duy (SN 2007) và Bùi Thị Ngọc Ảnh (SN 2003, cùng trú tại xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Cục CSGT, tối 11/10, 2 bị can trên cùng Bùi Phi H. (SN 2007) và Bùi Chí T. (SN 2009, cả 2 cùng trú tại huyện Kim Bôi) sử dụng xe máy nhiều lần đi qua tổ công tác Công an huyện Kim Bôi đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Hình ảnh Duy và Ảnh phóng xe máy qua chốt CSGT (Ảnh cắt từ clip).

Đáng chú ý, khi phóng xe máy qua chốt cảnh sát, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác và phóng nhanh, lạng lách, đánh võng để thể hiện bản thân.

Cục CSGT cho biết, hành vi của 4 thanh niên trên đã thách thức tổ công tác, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho các phương tiện khác tham gia giao thông và cho lực lượng thực thi công vụ.

Sau khi gây nên hành vi trên, nhóm "quái xế" đã bỏ trốn. Đến 0h25 ngày 12/10, Công an xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã truy bắt được các đối tượng và tạm giữ phương tiện vi phạm. Theo hồ sơ, Duy và Ảnh đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi làm ăn xa.

Đối với 2 đối tượng còn lại, Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra củng cố thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.