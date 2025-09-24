Khởi tố cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Ngày 24/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố ông về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, cùng tội danh trên, 3 cá nhân tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam cũng bị khởi tố, gồm: Trần Bình Trọng, nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, nguyên Phó Tổng giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, nguyên Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán.

Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem (Ảnh: Hà Phong).

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Vicem.

Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ với sai phạm của các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của những cá nhân, tổ chức liên quan. Nhà chức trách cũng áp dụng biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), liên quan dự án Vicem Tower ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án; và Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định.

Trong đó, ba người bị bắt tạm giam, một người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Dự án Vicem Tower có tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng, khởi công từ năm 2011, đến năm 2015 hoàn thành phần thô nhưng sau đó “đắp chiếu” nhiều năm, gây lãng phí nghiêm trọng.