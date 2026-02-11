Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thải

Ngày 11/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lưỡng (SN 1991, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường nơi Phạm Văn Lưỡng đổ chất thải rắn trái phép ra môi trường (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Lưỡng là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Lưỡng Hà có trạm trộn bê tông tại Tổ dân phố Tổ Cầu, phường Trường Thi.

Tháng 12/2025, Phạm Văn Lưỡng đã thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường và đổ vào khu vực đất ruộng phía sau trạm trộn nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Nguồn gốc số chất thải này phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và thu gom từ gạch vỡ, vữa xây dựng, bê tông... sau khi phá dỡ các công trình dân dụng.

Tổng khối lượng chất thải rắn mà bị can Lưỡng đổ ra môi trường lên đến gần 150 tấn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tổng khối lượng chất thải rắn mà bị can Lưỡng đổ ra môi trường trái pháp luật lên đến gần 150 tấn.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Lưỡng đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm.