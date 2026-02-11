Đại ca Ý “Ẻng” ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 45 tháng tù

Ngày 11/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông tin, Tòa án nhân dân tỉnh này đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”, SN 1981, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng các đồng phạm về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật, Đánh bạc và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/8/2024, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số đối tượng đã có hành vi bắt giữ, hành hung trái pháp luật đối với anh K.D.T. (cộng tác viên của một tờ báo) khi anh T. đến Công ty bất động sản Đạt - Ý để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn.

Bùi Quốc Ý (áo xanh từ phải qua) cùng các bị cáo khác tại tòa (Ảnh: Quốc Hương).

Các bị cáo đã đóng cửa khống chế, dùng tay chân đánh nạn nhân, sau đó ép đưa đi nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của một số bị cáo, với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên do tổ chức khai thác đất vượt ranh giới, vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú, thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý 15 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tổng hợp hình phạt là 45 tháng tù, đồng thời phạt tiền 200 triệu đồng.