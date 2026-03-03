Chủ quán ăn ở Hải Phòng bị khách đánh sưng mắt trong lúc mời rượu

Liên quan đến vụ xô xát tại một quán ăn trên địa bàn xã Cẩm Giàng, ngày 3/3, Công an Hải Phòng đã có thông tin chính thức.

Theo công an, khoảng 15h ngày 28/2, Công an xã Cẩm Giàng nhận tin báo xảy ra xô xát tại quán ăn “Xà Cừ” do ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1972, trú thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) làm chủ.

Hình ảnh hiện trường và nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an đã đến hiện trường, ổn định tình hình và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả ban đầu xác định, trong quá trình ăn uống, ông Thắng mời rượu giao lưu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói với Lê Văn Hoàng (SN 1985, trú khu Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng).

Sau đó, Hoàng dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt ông Thắng và vợ ông. Ông Thắng bị sưng tấy, bầm tím vùng mắt trái, sưng vùng miệng, xước da mép phải; vợ ông bị đau, sưng vùng cổ chân phải.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.