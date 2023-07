Khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 người vụ "mua đi bán lại thiếu nữ 18 tuổi"

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ (Long An) khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thế Khoa (45 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) và Tạ Thanh Hiền (23 tuổi, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), để điều tra hành vi Mua bán người.

Khoa và Hiền lần lượt là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương.

Đồn biên phòng lấy lời khai một đối tượng mua bán cô gái trẻ (Ảnh: Đồn biên phòng).

Cảnh sát xác định trong tháng 6, hai nghi phạm đã bán N.N.K.N. (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) cho đối tượng Lê Văn Giáp (37 tuổi) với giá 9,6 triệu đồng.

Đến nay, trong vụ án này, đã có 9 bị can bị bắt tạm giam với cùng tội danh Mua bán người.

Trước đó, khoảng 13h40 ngày 26/6, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, bắt quả tang Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang chạy ô tô chở N.N.K.N. Lúc này, các đối tượng chỉ còn cách biên giới Campuchia khoảng 400m.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng, Đạt và Trứ thừa nhận đang chở N. sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng.

Xác định đây là đường dây mua bán người, đồn biên phòng đã xác lập chuyên án và tiếp tục điều tra, bắt giữ thêm 4 người, gồm: Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng); Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tiến hành khởi tố vụ án, sau đó chuyển Công an huyện Đức Huệ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng theo thẩm quyền.

Một đối tượng bị Lực lượng Đồn biên phòng Đức Huệ bắt giữ (Ảnh: Đồn biên phòng).

Theo lời khai, ngày 11/6, Giáp lên một quán massage ở huyện Hóc Môn (TPHCM) mua lại N. với giá 9,6 triệu đồng rồi đưa về Bình Dương làm việc cho Giáp trả nợ dần.

Chỉ vài ngày sau, Giáp thấy N. làm việc không được nên liên hệ với một cá nhân trên Zalo gửi đi chỗ khác. Người này sau đó giới thiệu N. với Liễu, chủ quán massage tại Bến Tre và bán được giá 11 triệu đồng.

Đến 24/6, Trứ và Sáu đi từ Đồng Nai xuống quán massage của Liễu tại Bến Tre. Trứ gặp N. và hứa hẹn sẽ cho N. một chiếc điện thoại, đưa N. qua Campuchia làm vợ.

Sau khi thỏa thuận, Sáu đã trả cho Liễu 19 triệu đồng để Trứ và Sáu đưa N. về Đồng Nai rồi tìm nơi bán cô gái để kiếm lời. Qua nhiều lần móc nối, các đối tượng thỏa thuận bán thiếu nữ 18 tuổi cho một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng, với giá 1.300 USD.