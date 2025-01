Lời khai của cô gái trẻ trong vụ bé gái nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) vào chiều 13/1, tại cơ quan công an, Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đã có lời khai ban đầu.

Đồng Thị Hà Thu làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo lời khai của Thu, chiều 13/1, Thu đến trường mầm non nói trên, nhưng chưa đến giờ trả trẻ nên đứng chờ ở cổng.

Khoảng 10 phút sau, bảo vệ nhà trường mở cổng, Thu đi bộ lên tầng 2 đến lớp 3A2, nhìn vào tủ đồ học sinh có tên N.T.M., nên Thu vào lớp xin phép cô giáo cho đón cháu M..

Khi được gọi tên, cháu M. nhanh chóng chạy ra và đi theo Thu ra về.

Sau đó, Thu nhờ người dân gọi hộ taxi và cả hai đi về phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân (TP Hải Phòng).

Trường Mầm non Thiên Hương, nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng theo lời khai của Thu, quá trình dẫn cháu bé đi bộ được một người dân hỏi "đã ăn gì chưa" và cho tiền để mua đồ ăn. Khi có tiền Thu đã mua đồ ăn cho cháu bé. Buổi tối 13/1, Thu thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn TP Hải Phòng và nghỉ cùng cháu bé.

Thu khai tiếp, bản thân mình và cháu bé không quen biết nhau từ trước, do thích bé gái, khi thấy tên N.T.M. ghi trên tủ đồ nên vào lớp xin đón cháu bé này.

Về mục đích dẫn cháu bé đi, Thu khẳng định chỉ dẫn đi chơi không nhằm mục đích gì khác. Thu cũng tỏ ra ân hận về hành động của mình khiến gia đình cháu bé lo lắng.

Lớp 3A2, nơi cháu M. theo học (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng liên quan đến sự việc trên, ngày 15/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương thừa nhận, quy trình đưa, đón trẻ của nhà trường cũng chưa chặt chẽ.

Theo bà Hằng, quy trình đón, trả trẻ đã được nhà trường xây dựng từ nhiều năm nay. Theo đó, khi phụ huynh đưa trẻ đến trường đều ký vào quyển sổ xác nhận và ngược lại, khi phụ huynh đến đón trẻ cũng phải ký xác nhận.

"Lớp 3A2 có 2 cô giáo phụ trách, chiều 13/1 có một cô xin nghỉ vì con ốm ở bệnh viện. Quy định mỗi lớp phải có 2 giáo viên, nhưng do nhà trường thiếu giáo viên nên chiều 13/1, lớp 3A2 chỉ có một cô trông", bà Hằng chia sẻ.

Cũng theo bà Hằng, chiều 13/1, khi Đồng Thị Hà Thu lên đón cháu M., cô giáo nói hình dáng Thu rất giống người dì của cháu bé tên Nga cũng thường xuyên đến đón nên không có nghi ngờ và đã đồng ý cho đón cháu M..

Đặc biệt, cháu bé thấy cô gái lạ trên đến đón cũng không có phản ứng gì mà chạy đi cùng người này ngay, theo lời bà Hằng.

Khi phóng viên hỏi, Đồng Thị Hà Thu đến đón cháu M., cô giáo có yêu cầu ký vào cuốn sổ nhật ký hàng ngày không, bà Hằng nói do sơ suất nên cô giáo này không yêu cầu ký.

"Rất may vụ việc này chưa xảy ra hậu quả, nhà trường cũng rút kinh nghiệm sâu sắc tới toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động về công tác đảm bảo an ninh, nhất là quy trình đón, trả trẻ. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành làm thẻ có in hình ảnh từng học sinh để phát cho phụ huynh. Khi phụ huynh, người nhà đến đón phải xuất trình thẻ này", bà Hằng nói.

Sau sự việc, Trường Mầm non Thiên Hương đã ra quyết định tạm đình chỉ hai cô giáo phụ trách lớp 3A2 để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tủ đựng đồ của học sinh lớp 3A2 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Kể lại thời điểm Đồng Thị Hà Thu đến đón cháu M., ông Hoàng Phú Khánh (53 tuổi, bảo vệ nhà trường) cho biết, chiều 13/1, khi đến đón, đối tượng này có gửi ở phòng bảo vệ một túi đồ, bên trong có mấy lon nước ngọt. Sau đó ít phút, Thu dẫn cháu M. ra khỏi trường và toàn bộ hành vi này đều được camera an ninh của nhà trường ghi lại được.

Về diễn biến vụ việc, ngày 14/1, UBND TP Thủy Nguyên đã có thông tin chính thức như sau: Hồi 16h ngày 13/1, chị Đồng Thị Hà Thu (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đến Trường Mầm non Thiên Hương đưa cháu N.T.M. (lớp 3A2) rời khỏi trường.

Sau đó, Thu đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND TP Thủy Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an thành phố tổ chức truy tìm.

Đến 15h30 ngày 14/1, các lực lượng chức năng đã phối hợp với quần chúng nhân dân tìm được cháu N.T.M. và bàn giao lại cho gia đình.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc đối với chị Thu để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.