Khởi tố, bắt tạm giam người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông

Theo kết quả điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ là L.T.T.N. (sinh năm 1992, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, hiện làm việc tại TPHCM) ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình, khoảng 19h30 ngày 16/2, Trần Văn Viên tìm đến nhà mẹ vợ là bà Lê Thị L. (sinh năm 1963) nói chuyện về việc trên.

Nghi phạm Trần Văn Viên đã bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Sau đó, Trần Văn Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải, huyện Núi Thành (cách nhà bà Lê Thị L. khoảng 900 m) rồi ném bé V. xuống sông.

Ném con xong, Viên đi về nhà kể lại sự việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại cho bố vợ Viên là ông Lê H. (sinh năm 1963). Ông H. đã đến Công an xã Tam Hải trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hải đã khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc lên Công an huyện Núi Thành và Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh tin báo.

Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại địa điểm và khu vực lân cận nơi Viên đã ném cháu V. xuống sông.

Đến khoảng 1h ngày 17/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V. tại khu vực trên. Riêng đối tượng Trần Văn Viên được lực lượng Công an tỉnh triệu tập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra để làm rõ.