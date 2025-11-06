Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây quản lý gần 300 website khiêu dâm

Ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Các đối tượng vừa bị Công an Tuyên Quang khởi tố gồm: Trần Tấn (SN 1999, quê Bắc Ninh), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, ở TP Hà Nội), Nguyễn Đức Hồng (SN 2005, quê Phú Thọ), Dương Văn Thăng (SN 1992) và Dương Văn Khương (SN 1990, cùng quê Thái Nguyên).

Theo cảnh sát, các đối tượng trên nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm do Vũ Văn Thìn (SN 1988, quê Thái Nguyên) cầm đầu. Đối tượng Thìn trước đó đã bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vào ngày 9/7.

5 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Nhà chức trách cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website, nhằm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo cho các website và ứng dụng cờ bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát cho hay, hành vi của các đối tượng được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.