Khởi tố 2 đối tượng đăng tải hơn 22.000 video khiêu dâm lên mạng

Ngày 16/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Vũ Văn Thìn (SN 1988, quê Thái Nguyên) và Đinh Mạnh Dũng (SN 1989, quê Thanh Hóa) về tội Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018, Vũ Văn Thìn đã tạo lập nhiều trang web để đăng tải các video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, thu hút lượng lớn người truy cập, nhằm mục đích kiếm tiền từ việc quảng cáo.

Đối tượng Đinh Mạnh Dũng (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, quá trình thực hiện hành vi vi phạm, Thìn lôi kéo một số đối tượng khác làm việc cùng, trong đó có Đinh Mạnh Dũng.

Nhà chức trách xác định, nhận thấy việc kiếm tiền dễ dàng, các đối tượng nhân rộng số lượng trang web; sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ cao với thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, nhằm tăng lợi nhuận và trốn tránh sự kiểm duyệt của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Đối tượng Vũ Văn Thìn (dấu x) (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Văn Thìn đã tạo lập, quản lý, điều hành 287 trang web, đăng tải hơn 21.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Đinh Mạnh Dũng ngoài làm việc cho Vũ Văn Thìn, Dũng còn tự tạo lập, quản lý, điều hành hơn 100 trang web, đăng tải hơn 1.000 video có nội dung đồi trụy.

Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hành vi của các đối tượng trong vụ án thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng. Việc truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm nguồn, có thể là nguyên nhân chính của nhiều loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.