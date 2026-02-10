Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, phát hiện nhiều ma túy và "hàng nóng"

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Long Tuyền bắt đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Qui, (36 tuổi, trú tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng Qui (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra tại nơi cư trú của đối tượng, công an phát hiện nhiều túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 30 viên nén nghi là ma túy với tổng khối lượng gần 150 gram và nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, Qui còn tàng trữ nhiều hung khí nguy hiểm như súng, dao, rìu, pháo tự chế,…

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành truy xét, điều tra, làm rõ theo quy định.