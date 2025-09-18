Khởi tố 34 đối tượng lập khống hồ sơ, vi phạm quy định đấu thầu

Ngày 18/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm quy định đấu thầu.

Theo điều tra, nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu, làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Hành vi này gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động đấu thầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Minh Tâm).

Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty cổ phần xây dựng Việt An đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho nhiều nhà thầu.

Trong quá trình thi công, một số nhà thầu vì muốn giảm chi phí, rút ngắn thời gian nên không thí nghiệm vật liệu theo quy định. Đến khi công trình gần hoàn thiện, họ mới liên hệ hai công ty trên để hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập khống kết quả theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Những tài liệu này sau đó được nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán.

Trong số những người bị khởi tố có N.V.T (SN 1971), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Việt An; N.V.D (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và 5 đối tượng khác, bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

27 đối tượng còn lại thuộc các công ty xây dựng trên địa bàn bị khởi tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Vi phạm quy định đấu thầu.

Chuyên án đang được công an mở rộng điều tra.