Bắt giám đốc và 2 lãnh đạo xí nghiệp thủy lợi lập hồ sơ khống

Dân trí Lập khống hồ sơ thi công công trình thủy lợi nhằm mục đích quyết toán trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước, số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, một giám đốc và 2 lãnh đạo xí nghiệp thủy lợi bị bắt.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thi hành lệnh bắt các bị can để tạm giam đối với Hồ Đình Minh (SN 1963), Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh (SN 1971), Kế toán Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974), Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Đô Lương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Hữu Sơn (Ảnh: Đức Vũ).

Các bị can trên bị tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can nói trên về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Đình Minh (Ảnh: Đức Vũ).

Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An xác định: Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương, có trụ sở tại xã Văn Sơn là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Thủy lợi Bắc Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An là Chủ sở hữu (có 100% vốn Nhà nước).

Hoạt động chính là khai thác hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các thành phần kinh tế khác trên địa bàn huyện Đô Lương, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Thái Thị Vinh (Ảnh: Đức Vũ).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch duy tu, nạo vét kênh mương, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi, từ năm 2016-2019, ông Hồ Đình Minh - Giám đốc, bà Thái Thị Vinh - Kế toán Xí nghiệp cùng với ông Hoàng Hữu Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi Đô Lương đã lập khống hồ sơ thi công nhiều công trình thủy lợi nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 17/11, ngay sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi cư trú của các bị can nói trên tại huyện Đô Lương.

Nguyễn Phê - Đức Vũ