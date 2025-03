Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ, gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Ngày 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (SN 1984, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về các tội danh Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, Trần Quốc Dũng (SN 1971, cùng địa phương) cũng bị khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Tú (Ảnh: Ngọc Anh).

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện phản ánh về việc một số cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu "gian lận tuổi" để được thi đấu. Vụ việc này đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, uy tín của các cơ quan chức năng và truyền thống bóng đá của câu lạc bộ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra cho thấy, một số đối tượng là thân nhân, gia đình của các cầu thủ trẻ đã làm giả giấy khai sinh, học bạ và các loại giấy tờ liên quan để hợp thức hóa hồ sơ tuyển chọn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng Trần Quốc Dũng (Ảnh: Ngọc Anh).

Nguyễn Thị Tú khai nhận, do mong muốn con, cháu được tham gia tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên đã cùng với Trần Quốc Dũng và một số đối tượng khác làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.