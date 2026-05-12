Khởi tố 2 đối tượng làm giả 8 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tư Duy (SN 1987, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Thị Lan Anh (SN 1988, trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hội xảy ra tại dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” (nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình).

Nguyễn Tư Duy là nhân viên môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Lê Thị Lan Anh là kế toán làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra xác định năm 2025, Duy và Lan Anh đã cấu kết làm giả 8 bộ hồ sơ, nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Đồng Văn cho 10 trường hợp không đủ điều kiện, thu lợi bất chính 120 triệu đồng.

Quá trình làm việc, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh khai nhận toàn bộ vi phạm.

Cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ án.