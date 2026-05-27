Khởi tố 2 chủ cơ sở bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Vũ Minh Hoàng (SN 1993, ở phường Yên Bái) và Vũ Thị Mận (SN 1984, quê Phú Thọ) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, vào ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra hộ kinh doanh ở phường Yên Bái, do Vũ Minh Hoàng làm chủ.

Hoàng và Mận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 5.900 sản phẩm giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Crocs. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết lên tới trên 1,5 tỷ đồng.

Cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh ở phường Sa Pa do bà Vũ Thị Mận làm chủ. Qua kiểm tra, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm balo, giày, áo giả mạo các nhãn hiệu lớn như The North Face, Nike và Adidas. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết là hơn 300 triệu đồng.

Cảnh sát kiểm tra các mặt hàng bày bán tại cửa hàng của bà Vũ Thị Mận (Ảnh: Công an Lào Cai).

Tại cơ quan công an, các Hoàng và Mận đều thừa nhận đã thu mua số hàng hóa trên từ mạng xã hội và tại các chợ đầu mối tại Hà Nội về bán kiếm lời, toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đại diện bảo hộ sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu trên tại Việt Nam cũng đã xác nhận đây đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ.