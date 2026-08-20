Khởi tố 16 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh người

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 15 bị can từ đủ 16 tuổi trở lên; một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi có liên quan nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã giao cho gia đình theo dõi, quản lý theo quy định.

Nhóm các bị can, các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, ngày 3/8, Công an xã Hải Hưng tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị một nhóm nam thanh niên ném vỏ chai bia, điều khiển xe máy mang theo dao, kiếm, gậy, két bia rượt đuổi, chặn xe, đánh gây thương tích và đập phá phương tiện.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều thanh, thiếu niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an làm rõ 21 đối tượng, từ 15 đến 18 tuổi, trú tại các xã Giao Ninh, Giao Thủy, Giao Phúc, Giao Bình, Xuân Giang và Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, có liên quan đến vụ việc.

Theo cảnh sát, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí, điều khiển xe máy và sử dụng bạo lực, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn của người dân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.