Nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm sau trận thắng của tuyển Việt Nam

Ngày 20/8, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội, đang xác minh clip một vụ ẩu đả, xô xát xảy ra tại đường Đại Cồ Việt.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường Đại Cồ Việt, vào khuya 19/8, thời điểm nhiều người xuống đường ăn mừng chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Cảnh hỗn chiến được ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh trong clip cho thấy nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ lao vào ẩu đả ngay giữa lòng đường. Một số người cầm theo vật giống hung khí, liên tục đuổi đánh đối phương, khiến người chứng kiến hoảng sợ.

Những người có mặt tại hiện trường sau đó tiến đến can ngăn, khiến cuộc hỗn chiến tạm dừng.

Lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh danh tính cũng như hành vi của những người liên quan.