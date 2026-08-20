Danh tính người đàn ông xăm trổ đánh người giữa phố ở Hà Nội

Liên quan vụ người đàn ông xăm trổ đánh tài xế xe máy ở phường Kiến Hưng, chiều 20/8, Công an TP Hà Nội đã có những thông tin ban đầu.

Theo đó, tối 19/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy Honda Vision màu đỏ, biển kiểm soát 29BE-071.39, dùng tay đánh nam thanh niên đi xe máy màu xám, biển kiểm soát 29AE-255.74.

Sự việc xảy ra tại khu vực nút giao Văn Khê - Hà Trì, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Hình ảnh người đàn ông xăm trổ lao vào hành hung nam thanh niên đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là anh Đ.N.T. (22 tuổi, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Anh T. đang đi khám thương tích và làm việc với cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định người có hành vi hành hung anh T. là N.K.T. (45 tuổi, trú tại tổ dân phố Văn Phú 1, phường Kiến Hưng). Tại thời điểm công an tiến hành xác minh, ông T. không có mặt tại địa phương, gia đình cho biết chưa rõ người này đi đâu.

Công an phường Kiến Hưng đang tiếp tục thu thập tài liệu, triệu tập những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.