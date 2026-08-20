Dựng Tập đoàn Đông Dương "ma", tự phong thiếu tướng để lừa 99 tỷ đồng

Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoa Hữu Long (SN 1964, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Long Nhật) mức án tù chung thân về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

13 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Cao Thị Kim Loan (SN 1970, vợ Long, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nhật Mỹ) lĩnh 18 năm tù.

Theo cáo buộc, dù biết Tập đoàn Đông Dương, còn gọi là Tổ chức S10, không có thật, Long vẫn tự phong mình là tư lệnh, mang cấp bậc thiếu tướng và đứng đầu tổ chức này.

Để tạo lòng tin, Long đưa ra nhiều thông tin, văn bản giả, giới thiệu Tập đoàn Đông Dương là tổ chức liên quan đến quân đội, có khả năng tuyển dụng, phong cấp bậc và bổ nhiệm chức vụ.

Từ đó, Long tiếp cận những người có nhu cầu xin việc, hứa hẹn họ sẽ được tuyển dụng vào Tập đoàn Đông Dương, được phong quân hàm, cấp bậc hoặc bố trí chức vụ nếu nộp hồ sơ và tiền.

Long cũng chỉ đạo vợ cùng các bị cáo khác tiếp nhận hồ sơ, thu tiền của người lao động.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, nhóm này không thực hiện các cam kết và cũng không hoàn trả tiền cho người bị hại.

Cơ quan tố tụng xác định Cao Thị Kim Loan tự phong là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, mang cấp bậc đại tá và phụ trách tài chính.

Loan được xác định tích cực giúp sức cho chồng trong việc tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách và thu hơn 83 tỷ đồng của những người có nhu cầu xin việc, sau đó chuyển tiền cho Long.

Ngoài khoản tiền trên, vợ chồng Long còn nhận hơn 15 tỷ đồng của một người với lý do thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Tổng số tiền hai bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 99 tỷ đồng.

Đến nay, vợ chồng Long đã khắc phục hơn 4,2 tỷ đồng.

Vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long tại tòa (Ảnh: Xuân Anh).

Đồng thời, vợ chồng Long cũng tự nguyện đề nghị sử dụng hơn 27 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm và số tiền bị thu giữ khi khám xét để bồi thường cho các bị hại. Số tiền các bị cáo còn phải bồi thường là hơn 67 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 4/2018, Công an Hà Nội nhận được đơn của anh Đ.A.T. (ở Hà Nội) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh cán bộ của lực lượng vũ trang hứa "chạy việc" vào Tập đoàn Đông Dương để chiếm đoạt tiền.

Theo trình bày của anh T., Long giới thiệu lực lượng vũ trang có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị và sẽ thành lập Tập đoàn Đông Dương, phiên hiệu S10, do Long làm "tư lệnh".

Long nói những người muốn được tuyển dụng phải nộp tiền để tham gia các lớp bồi dưỡng như: Sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu,...

Tin lời, anh T. đã nộp 110 triệu đồng.

Sau đó, người này phát hiện Tập đoàn Đông Dương (S10) hoàn toàn không tồn tại.

Kết quả điều tra xác định Long tự xưng là "thiếu tướng", Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ chức do mình dựng lên.

Bị cáo trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm tuyển người, thu hồ sơ và thu từ 65 triệu đồng đến 110 triệu đồng mỗi trường hợp.

Vụ án xảy ra từ năm 2017, trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung và hủy bản án sơ thẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoa Hữu Long còn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.