Bắt giữ kẻ giết người trốn truy nã, ẩn náu trong rừng sâu suốt 7 năm

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công Bùi Văn Nhượng (SN 1985, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Đối tượng Bùi Văn Nhượng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, năm 2019, sau khi gây án tại Campuchia, Nhượng trốn về Việt Nam. Để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, người này liên tục thay đổi nơi ở, tìm đến những khu vực xa xôi, hẻo lánh tại các tỉnh miền núi phía Bắc để ẩn náu.

Trong thời gian lẩn trốn, Nhượng tham gia khai thác vàng trái phép tại những khu vực rừng núi cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Do nghiện ma túy, Nhượng chỉ sinh hoạt trong nhóm người cùng khai thác vàng, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nhượng đang lẩn trốn tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xác định được nơi lẩn trốn, Công an tỉnh Thanh Hóa cử tổ công tác đến Lào Cai, phối hợp xác minh, lên phương án truy bắt.

Nơi đối tượng lẩn trốn tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình xác minh, truy bắt được triển khai thận trọng do khu vực Nhượng lẩn trốn nằm sâu trong vùng rừng núi hiểm trở. Tối 19/8, tổ công tác Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triển khai phương án vây bắt, khống chế, bắt giữ thành công Bùi Văn Nhượng.