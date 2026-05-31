Khởi tố 13 đối tượng nhổ trộm 250 cây sâm Ngọc Linh

Ngày 31/5, Công an xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: Y Dôi, Đinh Văn Thiêu, A Nao, Y Nghe, Y Koi, A Chin, A Giang, Y Thơ, Y Đùng, Y Sáu, Y Xéo, Y Liễu và Y Mớ, cùng trú tại xã Măng Ri.

Các đối tượng bị khởi tố khi nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh của doanh nghiệp (Ảnh: Công an xã Măng Ri).

Theo điều tra của công an, vào tháng 1, lợi dụng đêm tối, nhóm 13 đối tượng nêu trên đã đột nhập vườn sâm Ngọc Linh của Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum xã Măng Ri, nhổ trộm 250 củ sâm Ngọc Linh cùng 1.380g lá sâm, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng đêm tối, lên khu vực núi Ngọc Linh để thực hiện hành vi trộm cắp.

Sâm Ngọc Linh bị người dân nhổ trộm (Ảnh: Công an xã Măng Ri).

Theo Công an xã Măng Ri, thời gian qua, đơn vị đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm sâm xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng thường là người địa phương, thông thuộc địa hình, lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để thực hiện hành vi phạm tội, bất chấp các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt như hàng rào, hệ thống báo động hay chông bảo vệ vườn sâm.

Bên cạnh xử lý nghiêm các vụ việc, Công an xã Măng Ri đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng trồng sâm, duy trì các tổ tự quản, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản.