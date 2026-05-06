Khởi tố 2 người đàn ông trộm nghé rồi thịt ngay tại cánh đồng

Ngày 6/5, Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp 2 con nghé và giết thịt ngay tại cánh đồng gần nhà của một hộ dân trên địa bàn xã.

Hai đối tượng trộm nghé, giết thịt ngay tại cánh đồng (Ảnh: Công an Thần Khê).

Trước đó, ông Đào Văn Thơi (SN 1958, trú thôn Mậu Lâm, xã Thần Khê) trình báo cơ quan công an về việc gia đình ông bị kẻ gian bắt trộm và giết thịt 2 con nghé trị giá 32 triệu đồng ngay tại cánh đồng gần nhà đêm 29/4.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Khê đã huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, rà soát và xác định 2 nghi phạm là Bùi Văn Thiệu (SN 1987) và Bùi Văn Đàn (SN 1991, cùng trú thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Thiệu và Đàn về tội danh Trộm cắp tài sản.

Công an xã Thần Khê khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, thường xuyên kiểm tra, khóa cửa cẩn thận khi đi vắng; lắp đặt các thiết bị an ninh như camera giám sát; không để tài sản có giá trị ở những vị trí dễ phát hiện…