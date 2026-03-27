Khởi công xây dựng doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công dự án doanh trại đóng quân của Công an tỉnh. Dự án được xây dựng tại số 1A Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, với diện tích 32,8ha.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và lãnh đạo địa phương và Công an tỉnh Thanh Hóa ấn nút khởi công dự án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công trình được thiết kế gồm hệ thống trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ, khu chỉ huy, điều hành; các hạng mục phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và công trình phụ trợ cần thiết. Trong đó, tổ hợp nhà trung tâm gồm 1 tầng hầm và 12 tầng nổi, hội trường lớn có sức chứa gần 1.000 chỗ ngồi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định công trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần hành động mạnh mẽ, gương mẫu, tiên phong trong việc cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc xây dựng công trình có ý nghĩa chiến lược, quan trọng, góp phần bảo đảm công tác chỉ huy, chỉ đạo, cũng như điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan phối cảnh doanh trại đóng quân Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thời gian qua.

Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên nguồn lực xây dựng trụ sở công an cấp xã; xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh, hiện đại, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền và nhân dân; chủ động phát hiện, xử lý sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần xây dựng xã, phường “không ma túy”, “không tội phạm”.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và mỹ thuật, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/2027).

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh dự án được khởi công là kết quả chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng của Công an tỉnh Thanh Hóa (chủ đầu tư dự án).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh trong quá trình chuẩn bị dự án, đồng thời biểu dương cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực ủng hộ và phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất.