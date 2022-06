Người đàn ông Quảng Ninh bị người yêu trên mạng lừa tiền, dọa tung ảnh nóng

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (11/6) cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của anh N.V.H. (ở phường Việt Hưng, TP Hạ Long) về việc bị sập bẫy lừa tình, lừa tiền trên không gian mạng.

Theo đó, qua một trang web "tìm người yêu" trên mạng, anh H. có quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thương (SN 1989, nhà ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Thương chia sẻ với anh H. là đã ly dị chồng, từng có thời gian làm việc tại Singapore nhưng hiện đã về Việt Nam sinh sống và mở cửa hàng thời trang kinh doanh. Tuy nhiên do dịch bệnh nên đang ở nhà.

Cũng theo trình báo của anh H., sau một thời gian quen nhau, nảy sinh tình cảm, Thương nói đang tham gia thị trường ngoại hối trên một sàn Forex có tên là "usdcgloballimited.com" muốn anh H. tham gia đầu tư chung một tài khoản để sau này nếu hợp nhau có thể tiến tới hôn nhân và anh H. đồng ý.

Sau khi anh H. nhận lời, Thương giới thiệu cho anh H. tài khoản Telegram của một nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn Forex này để mở tài khoản và đầu tư. Về phía anh H., do đã tin vào tình cảm của Thương nên đã cung cấp hết thông tin cá nhân cùng địa chỉ email và số điện thoại cho nhân viên này để lập tài khoản.

Tiếp tục, khi đã có tài khoản theo lời dụ dỗ của Thương và nhân viên chăm sóc khách hàng của sàn Forex, từ ngày 28/12/2021 đến ngày 7/2/2022, anh H. đã nhiều lần chuyển khoản đến các số tài khoản khác nhau để tham gia đầu tư và nộp các loại thuế, phí do các đối tượng này yêu cầu với tổng số tiền là 307.900.000 đồng.

Chưa kể một vài lần Thương lấy lý do khác nhau như: Mẹ ốm nằm viện cần đóng viện phí và mua sim điện thoại…, yêu cầu anh H chuyển tiền để giúp đỡ, anh H. đã đồng ý và chuyển hai lần với tổng số tiền là 39.000.000 đồng cho Thương.

Việc đầu tư chưa thấy hiệu quả, trong khi những ngày tiếp theo, Thương và các đối tượng liên tục hối thúc anh H. phải chuyển khoản để nộp các loại thuế phí thì mới có thể rút được tiền đầu tư khiến anh H. nghi ngờ bản thân đã bị lừa.

Lập tức anh H. yêu cầu Thương gửi thông tin, hình ảnh CCCD và địa chỉ nơi ở để anh H. xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, không có ai có thông tin lai lịch như Thương cung cấp, chỗ ở đối tượng này nói với anh H. là địa chỉ giả mạo.

Biết đã bị lừa, anh H. đã yêu cầu Thương trả lại tiền nhưng Thương nhanh chóng khóa Facebook, Zalo… chặn liên lạc với anh H và hai bên chỉ còn liên lạc trên ứng dụng Telegram. Tuy nhiên theo anh H., đối tượng này đã sử dụng ứng dụng Telegram dọa anh H nếu không kiếm tiền nộp thì sẽ bị tung các hình ảnh nóng của anh H. lên mạng xã hội. Anh H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc trên.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các mối quan hệ quen qua mạng xã hội. Trước khi làm quen, kết bạn cần có sự chọn lọc những tài khoản mạng xã hội có tính chân thực cao (tránh kết bạn đối với các tài khoản ảo do các đối tượng lập ra), xác minh rõ thông tin của những người bạn quen qua mạng trước khi có ý định tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ, đề nghị của một ai đó chưa chính xác, đặc biệt là những lời mời gọi có nghi vấn của hoạt động lấy thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hiện nay trên môi trường mạng có muôn vàn kiểu lừa đảo, người dân cần thường xuyên tìm hiểu, cập nhật để tránh mắc vào các bẫy lừa đảo do các đối tượng lập ra).

Khi nói chuyện, nhắn tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh nhạy cảm để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, khống chế, cưỡng đoạt tài sản.