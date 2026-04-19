Người giao hàng bị trộm cả xe và giỏ hàng ở TPHCM

Ngày 19/4, Công an phường An Hội Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đã truy xét, bắt giữ người đàn ông trộm xe máy cùng giỏ hàng của một nam shipper.

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam shipper bị người đàn ông trộm mất xe máy đang đậu trong hẻm cùng chiếc giỏ chứa các đơn hàng.

Theo nội dung từ clip, trong lúc nam shipper đậu xe máy trong hẻm để đi giao hàng, thì một người đàn ông tiếp cận, leo lên xe và nổ máy rời đi.

Sau khi giao hàng xong, nạn nhân quay lại và phát hiện xe máy cùng số hàng bị mất trộm. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào 14h40 ngày 17/4, trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội Tây khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, xác định được nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ.

Hiện, cảnh sát lấy lời khai kẻ trộm để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.