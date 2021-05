Khen thưởng ban chuyên án triệt phá băng tín dụng đen gây nhức nhối

Dân trí Với thành tích đấu tranh, triệt xóa 2 tụ điểm cho vay nặng lãi gây nhức nhối, các lực lượng thuộc Ban chuyên án 0018-V đã được Công an tỉnh Quảng Bình biểu dương, khen thưởng.

Ngày 12/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án 0018-V, triệt xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, việc điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết liệt ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Trao thưởng cho Ban chuyên án 0018-V.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 23/4, sau thời gian theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của 2 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi tại địa bàn thị xã Ba Đồn.

2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hường (SN 1965) và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975), cùng trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến lô đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 2 đối tượng trên. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị Thanh Hương hơn 200 triệu đồng và Nguyễn Thị Hường số tiền 350 triệu đồng.

Bước đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, 2 đối tượng Hương và Hường đã cho hơn 50 người vay với số tiền trên 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Tài