Kháng nghị tăng hình phạt đối với cựu Tổng giám đốc Công ty Tín Nghĩa

Viện KSND Tối cao (Viện Phúc thẩm 3) vừa ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Quách Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Tín Nghĩa), áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên đối với 3 bị cáo: Quách Văn Đức, Đỗ Ngọc Mai (cựu Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai) và Huỳnh Văn Huệ (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan công tố cũng đề nghị buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường hơn 125,3 tỷ đồng cho Tỉnh ủy Đồng Nai.

Trụ sở Công ty Tín Nghĩa (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo nội dung vụ án, trong quá trình cổ phần hóa Công ty Tín Nghĩa (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai), các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Cụ thể, khi xác định giá trị doanh nghiệp, các bị cáo không thực hiện đúng quy trình. Thay vì xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai về giá đất cụ thể đối với hơn 49.000m2 đất, nhóm bị cáo lại sử dụng kết quả định giá của đơn vị tư vấn không đúng quy định, gây thất thoát hơn 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, 4 tài sản gồm Trạm dừng Tân Phú, Trạm dừng Xuân Lộc, Xí nghiệp Xây dựng và Nhà máy Gạch được kiến nghị tính theo giá trị sổ sách thay vì giá trị thực tế sau khi định giá lại, làm thất thoát thêm gần 82 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động trái quy định gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, hành vi của các cựu lãnh đạo trên gây thiệt hại cho Nhà nước (trực tiếp là Tỉnh ủy Đồng Nai) là hơn 135,9 tỷ đồng.

Ngày 20/1, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Mai 7 năm tù, Quách Văn Đức 6 năm tù và Huỳnh Văn Huệ 3 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, Viện Phúc thẩm 3 cho rằng mức án 6 năm tù đối với ông Quách Văn Đức là quá nhẹ, chưa đánh giá đúng vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của bị cáo.

Kháng nghị nêu rõ, Quách Văn Đức là người khởi xướng, chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các hành vi vi phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cơ quan công tố, bị cáo Đức đã 3 lần thực hiện hành vi phạm tội; hai bị cáo còn lại cùng thực hiện hành vi phạm tội 2 lần. Vì vậy, cần áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên đối với cả 3 bị cáo và tăng hình phạt tù đối với riêng bị cáo Quách Văn Đức.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tăng hình phạt đối với ông Đức. Đồng thời, buộc 3 bị cáo bồi thường hơn 125 tỷ đồng cho Tỉnh ủy Đồng Nai.