Kết luận điều tra: Dì ghẻ hành hạ dã man bé gái 8 tuổi đến chết do ghen tức

Ngày 22/4, theo nguồn tin Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Tranh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết luận điều tra, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của bị can Thái và chị Nguyễn Thị H.

Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn và Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Thời gian này, Trang biết bé A. mới 8 tuổi chưa phát triển về tinh thần lẫn thể chất, sống phụ thuộc người lớn. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhiều lần dùng tay, chân, cây, thanh kim loại đánh đập, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Đặc biệt, ngày 22/12/2021, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây chết người, nhưng cô ta cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: T.L).

Về động cơ gây án, Trang khai rằng mình đánh đập, hành hạ đứa trẻ là do bé gái học không tốt. Tuy nhiên, đây là lời khai gian dối bởi kết quả xác minh từ giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu tại trường bé A. đang học, bé gái là học sinh chăm ngoan, tiếp thu bài tốt.

Dữ liệu camera thể hiện, Trang nhiều lần đánh bé gái ngoài thời gian học, cô ta đánh đứa trẻ vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh đập, hành hạ.

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình anh ta không chấp nhận Trang. Lý do này khiến Trang rất ghen tức với chị Nguyễn Thị H. (vợ của Thái đã ly hôn).

Dì ghẻ Quỳnh Trang từng tìm đến nhà mẹ bé 8 tuổi, cấm chị H. gặp con. Dì ghẻ còn tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt chị H.

Kết luận điều tra nêu rõ, hành vi của Trang là nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Hành vi phạm tội có tính chất dã man, độc ác, tác động rất lớn đến dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.