Đề nghị truy tố cha ruột và dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha của nạn nhân) bị đề nghị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Kim Trung Thái sống như vợ chồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Sống chung nhà còn có bé N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái với vợ cũ).

Bị can Trang và Thái (Ảnh: TL).

Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần đánh đập bé A. gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để "răn dạy" cháu A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Thái nhiều lần chứng kiến bé A. bị Trang dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không can ngăn, vẫn để mẹ kế "dạy" con mình. Có lần Thái còn chửi mắng và đánh con gái.

Ngày 22/12/2021, cháu A. học bài online. Quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy, Trang liên lạc cho Thái về nhà.

Trở về nhà, Thái ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe con có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên, cháu A. đã tử vong sau đó.

Trong thời gian chờ cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể cho Thái biết việc đánh cháu A.. Tuy nhiên, Thái không trình báo, không tố giác mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TPHCM, cháu A. tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương.