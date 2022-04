Trước khi tử vong, bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bắt quỳ gối trong chuồng chó

Ngày 21/4, theo nguồn tin Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Theo kết luận điều tra, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: TL).

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái là đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác.

Riêng ngày 22/12, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây ra chết người, nhưng Trang cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi của Thái cấu thành tội Che giấu tội phạm.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có kết luận giám định pháp y bổ sung, giải thích các vết thương trên cơ thể bé gái. Cụ thể, các tổn thương mới, xảy ra khoảng 1 đến 6 giờ trước khi tử vong, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Các tổn thương cũ, xảy ra khoảng 2 đến 25 ngày trước khi tử vong, là yếu tố tác động thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân.