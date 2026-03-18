Kẻ vào tù, người suýt chết vì tình nhân 52 tuổi

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên Võ Văn Tập (55 tuổi, trú thôn Trường Xuân, xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2025, Tập nảy sinh tình cảm với bà N.T.T. (52 tuổi, trú xã Kỳ Khang). Trong thời gian qua lại, Tập phát hiện ông L.Đ.Ư. (68 tuổi) cũng có quan hệ quen biết với người phụ nữ này. Ông này còn đe dọa sẽ đánh nếu Tập tiếp tục lui tới.

Bị cáo Võ Văn Tập tại phiên tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tối 19/7/2025, Tập đến trước cổng nhà bà T., thấy đối phương bên trong nên ẩn nấp trong bụi cây. Do bực tức, Tập nhặt đá ném trúng gáy khiến ông Ư. ngã gục, bất tỉnh.

Chưa dừng lại, bị cáo kéo nạn nhân ra khu vực khe suối cách đó khoảng 30m, tiếp tục ném đá thêm 2 lần vào vùng mặt nạn nhân.

Tưởng nạn nhân đã tử vong, Tập vứt hung khí rồi bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, tối cùng ngày, ông Ư. tỉnh lại, bò vào nhà bà T. kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị tổn thương cơ thể 68%.

Tập sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo bật khóc, thừa nhận toàn bộ hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng người khác đến cùng. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo.

Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 235 triệu đồng.