Kẻ "ngáo đá" đập phá tài sản, tấn công công an

Ngày 21/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng CSCĐ vừa phối hợp Công an phường Bắc Giang bắt giữ Vũ Minh Nhật (35 tuổi, ở phường Bắc Giang).

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc Nhật có biểu hiện “ngáo đá”, đập phá tài sản.

Vũ Minh Nhật khi bị bắt (Ảnh: C.A.).

Sau đó, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an phường Bắc Giang đã xuống hiện trường, bảo đảm an toàn khu vực, vận động đối tượng ra trình diện.

Tuy nhiên, Nhật không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an phường bị thương.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, tổ công tác đã chủ động áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, tước hung khí và khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Công an phường Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.