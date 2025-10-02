Hà Nội: Nam thanh niên ngáo đá, nghĩ bị bắt cóc la hét đòi tự tử

Ngày 2/10, Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội, vừa giải cứu một nam thanh niên có ý định tự tử trên địa bàn.

Theo đó, cùng ngày, một nam thanh niên trèo lên lan can tầng 2 một ngôi nhà ở đường Dương Khuê (phường Từ Liêm). Người này lớn tiếng, có dấu hiệu hoang tưởng, nói rằng đang bị khống chế, bắt cóc và dọa nhảy xuống đất tự tử.

Nam thanh niên ngáo đá, trèo lên tầng 2 dọa tự tử (Ảnh: Đ.T.).

Phát hiện sự việc, người dân đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng, đồng thời trong lúc chờ cảnh sát, nhiều người động viên, khuyên nhủ thanh niên này bình tĩnh, tránh hành động dại dột.

Nhận được tin báo, Công an phường Từ Liêm cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau nhiều phút thuyết phục, nam thanh niên đã được đưa trở lại vào trong nhà an toàn.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm thông tin, bước đầu xác định người này có biểu hiện ngáo đá, hoang tưởng. Công an phường đang tiếp tục điều tra, làm rõ.