Kẻ giết người "ẩn mình" 28 năm trong vỏ bọc nông dân lương thiện

Ngày 7/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Bùi Xuân Chiến - Trưởng Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết Công an huyện vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Đăng Dũng (SN 1974 trú xã Phú Hiệp, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người, đã trốn lệnh truy nã 28 năm.

Đối tượng Nguyễn Đăng Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

"Sau khi gây án tại TPHCM vào năm 1994, Dũng đã lẩn trốn, thay đổi quê quán, tạo vỏ bọc là một người dân lương thiện nhằm trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Gần đây, Dũng về huyện Tây Hòa làm việc rồi cưới vợ trước khi bị bắt" - Trưởng Công an huyện Tây Hòa thông tin.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã di lý đối tượng Dũng về TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.