Lần thứ ba tạm đình chỉ giải quyết tin tố giác vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long bị xe cán tử vong, sáng 23/2, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh N.N.B.Tr., nạn nhân trong vụ tai nạn) cho biết, gia đình bà đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Cụ thể, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhận được tố giác tội phạm với nội dung: Tố cáo một số cán bộ thuộc Cơ quan điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", xảy ra ngày 4/9/2024 tại đường tỉnh 901, đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long đã có hành vi "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Kết quả, quá trình giải quyết, đơn vị đã gửi công văn đến các ngân hàng đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến đối tượng đang xác minh. Do thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nên ngày 6/2, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm để chờ kết quả nêu trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hiền cho biết đây là lần thứ ba Cơ quan điều tra VKSND tối cao tạm đình chỉ xác minh tố giác không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số cán bộ công an, VKSND huyện Trà Ôn cũ.

Theo bà Hiền, quá trình xác minh đã diễn ra quá dài khiến gia đình rất băn khoăn. Lý do tạm đình chỉ lần ba là "chưa có tài liệu, chứng cứ do phía ngân hàng cung cấp" càng khiến gia đình bà hoang mang.

"Tôi tố cáo các cán bộ công an, VKSND huyện Trà Ôn cũ làm sai lệch hồ sơ vụ án, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Dấu hiệu tội phạm như nội dung tôi tố giác là có căn cứ. Minh chứng là Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung nhưng hiện chưa xử lý, vì công an cho rằng tình trạng sức khỏe Trung chưa đảm bảo.

Tôi đề nghị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cần khởi tố vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội rồi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ điều tra thêm làm rõ trách nhiệm người liên quan", bà Hiền nói.

Đoạn đường nơi nữ sinh Tr. bị tai nạn tử vong (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, theo kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025), Trung không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại, Trung có bệnh lý tâm thần, mất trí...

Từ kết quả giám định, kết luận tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Trung đủ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình nên tạm đình chỉ điều tra để bị can điều trị bệnh.

Theo diễn biến vụ việc, ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải vượt một ô tô bán tải khác nên lấn sang lề trái, gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha ruột em Tr.) đã dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó bắn vào đầu tự sát.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối cùng ngày, ông Phúc tử vong. Còn Trung sau thời gian điều trị đã qua cơn nguy kịch và được cho xuất viện về nhà.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà (vợ bị can ký nhận), đồng thời tiến hành công tác trưng cầu giám định để phục vụ công tác điều tra.