Kẻ cướp tiệm vàng ở TPHCM vào nhóm "vỡ nợ làm liều" tìm đồng bọn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang lấy lời khai Phan Tấn Đạt (SN 1987, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (SN 1996, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (SN 1997, ngụ tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Đỗ Thành (SN 2006, ngụ tỉnh Gia Lai) và Trần Bá Dân (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Bình) để mở rộng điều tra, thu hồi tang vật vụ án.

Lập nhóm đi cướp tiệm vàng

Là kẻ chủ mưu, Phan Tấn Đạt thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Nghi phạm theo dõi các tiệm vàng gần nơi anh ta sinh sống để nắm rõ thời gian, giờ giấc hoạt động. Đồng thời, anh ta lên mạng xã hội, vào nhóm “Anh em vỡ nợ thích làm liều” và “Anh em vỡ nợ giúp đỡ lẫn nhau” đăng bài tìm đồng minh.

Sau khi có người liên hệ, Đạt đã sàng lọc, chọn ra những người mà anh ta cảm thấy có thể cùng phối hợp để thực hiện. “Có một số người cũng liên hệ, nhưng họ ở xa, hoặc không có xe thì không thể tham gia được”, Đạt khai.

Phan Tấn Đạt đứng giữa, chủ mưu vụ cướp (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi tập hợp được một số người, các đối tượng đã bàn bạc, mua dụng cụ để gây án như búa rìu, găng tay. Đạt nói rõ chi tiết mà anh ta đã nghiên cứu về đường đi và hướng tẩu thoát.

Trưa 26/5, nhóm đối tượng đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, phường Tân Đông Hiệp. Đạt cùng Hoàng vào bên trong tiệm. Đạt là người đi trước, dùng búa đập tủ rồi thò tay hốt vàng; Hoàng đi sau, đập tủ kính, nhưng chưa kịp lấy tài sản.

Hai đối tượng lên xe đồng bọn tẩu thoát về phía hầm đá ở phường Biên Hòa để chia vàng. Sau đó, các đối tượng chia nhau bỏ trốn, riêng Đạt và Lâm bắt xe lên Tây Ninh (khu vực Long An cũ) thuê nhà nghỉ. Đạt lấy một sợi dây chuyền vàng đem cầm được 20 triệu đồng, tiếp tục di chuyển đến Đồng Tháp và bị cảnh sát bắt giữ tại đây.

“Do không có việc làm dẫn đến túng thiếu và nợ nần, tôi mới gây ra lỗi lầm này và đang rất hối hận. Tôi khuyên những người có ý định đi cướp thì hãy từ bỏ, tìm việc làm chân chính để không phải bị trừng trị bởi pháp luật như tôi”, kẻ chủ mưu vụ cướp nói.

Phá án thần tốc

Chiều 29/5, vợ chồng ông Trần Cư (chủ tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, quê Quảng Ngãi) cùng những người con có mặt tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, để làm các thủ tục xác minh tài sản theo quy định.

Gương mặt của những thành viên trong gia đình ông Cư rạng rỡ hơn, sau khi biết tin cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng cướp tiệm vàng và thu hồi được nhiều tang vật.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Cư cho biết, tiệm vàng của ông có quy mô nhỏ, công việc mua bán, chế tác cũng do thành viên trong gia đình đảm nhiệm.

“Khu vực này đông dân cư, tiệm vàng cũng nhỏ nên tôi không thuê bảo vệ. Thường ngày, tôi hay ngồi trước tiệm, nhưng xui là hôm xảy ra vụ cướp, tôi không có ở tiệm”, ông Cư nói và chia sẻ thêm có một số nghi phạm nhìn rất quen, ông nghi ngờ họ đã từng vào tiệm của mình để do thám.

Sau sự việc, chủ tiệm vàng cho biết sẽ tăng cường công tác an ninh. Ngoài ra, tủ kính cũ dễ bị đập vỡ đã được thay thế toàn bộ bằng kính cường lực chắn chắn hơn.

Các đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Còn chị Kim Lan (22 tuổi, con gái ông Cư) chia sẻ sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng, chị và người thân rất lo lắng, vì số tài sản rất lớn. Dù rất sợ hãi, gia đình vẫn cố gắng bình tĩnh để trình báo, phối hợp với cơ quan chức năng với mong muốn sớm bắt được nhóm cướp.

“Bọn cướp ra tay quá nhanh khiến gia đình tôi không kịp trở tay. Lúc đó, tôi nghĩ vụ án rất khó được phá và chỉ biết đặt niềm tin vào phía cảnh sát. Nhưng rồi, Công an TPHCM đã làm gia đình tôi vô cùng bất ngờ, khi thông báo đã bắt được toàn bộ băng cướp chỉ trong thời gian ngắn”, chị Lan nói.

Theo cảnh sát, băng cướp này do Phan Tấn Đạt chủ mưu, các đối tượng không quen biết nhau từ trước, chỉ quy tụ lại vì có chung mục đích đi cướp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, các nghi phạm chuẩn bị rìu, găng tay, xe máy, thuê khách sạn để bàn bạc kế hoạch gây án và tẩu thoát.

“Nhóm này đã khảo sát nhiều tiệm vàng, nhưng chọn tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 để ra tay vì nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, cộng với việc tiệm này không có bảo vệ”, một cán bộ điều tra chia sẻ.