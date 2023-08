Kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Hà Nội là công an

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) - đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi - từng là cán bộ đội Tham mưu Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý giải về việc tại buổi họp báo chiều 15/8, Thiếu tướng Tùng thông tin Trung không có công ăn việc làm nhưng đến này lại xác định Trung là công an, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ban đầu Trung phủ nhận, không khai báo.

Đến khoảng 18h30 ngày 15/8, (sau khi kết thúc họp báo), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã xác minh lý lịch, nhân thân đối tượng là công an.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý Trung.

Diễn biến vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, tối 14/8, Trung điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện cháu N.H.P. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc cháu P., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm Trung chở theo cháu bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó điểm cuối là tỉnh Hà Nam.

Tới khoảng 5h ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng nhận tiền từ gia đình và đã thả cháu bé.

Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).

Trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn.