Diễn biến vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi "như trong phim" ở Hà Nội

Chiều 14/8, như mọi khi, bé trai N.H.P. (7 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) đạp xe quanh nhà, trong khu vực khu biệt thự BT7 Việt Hưng. Từ đằng xa, P. không biết được rằng mình đang bị theo dõi bởi một gã đàn ông ngồi trong chiếc Kia Morning màu trắng.

Khoảng 18h52, xe đạp của P. nằm chỏng chơ giữa đường. Cậu bé 7 tuổi đã bị gã đàn ông lạ mắt bắt lên chiếc xe con.

Những cuộc điện thoại đe dọa

Theo dữ liệu camera giám sát, trước thời điểm bị bắt, Ken (tên gọi ở nhà của P.) đạp xe ngay sau ô tô. Đi quá cửa nhà mình chừng 10m, Ken dừng xe vì cánh cửa chiếc Kia Morning bật mở. Từ trong xe, gã tài xế đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ tay vào mặt cậu bé nói gì đó, 3 giây sau, Ken bị bắt lên ô tô.

Khoảng 12 phút sau khi Ken bị bắt, tức 19h04, mẹ bé trai nhận cuộc gọi đầu tiên. Đầu máy bên kia lạnh lùng nói: "15 tỷ đồng để chuộc, nếu không đừng mong nhìn thấy xác con". Người phụ nữ như chết lặng, lập tức báo với chồng.

Anh Nguyễn Xuân Chiến (bố Ken) chẳng tin, cho rằng giữa thủ đô, thanh thiên bạch nhật không thể có chuyện bắt cóc như vậy. Dù lý trí là vậy, anh Chiến vẫn nhấc máy gọi lại vào số máy lạ kia. Cuộc gọi kết thúc trong 1 giây, chỉ vừa kịp để anh Chiến cất giọng.

Chạy ra ngoài, vợ chồng anh Chiến chẳng thấy con trai đâu, chiếc xe đạp thì vẫn đang nằm giữa đường. Xung quanh, anh Chiến cảm nhận được dường như hàng xóm đang bàn tán, nói về "thứ mà anh đang lo lắng" - Ken đã bị bắt cóc.

Lập tức, vợ chồng anh Chiến đi thẳng đến trụ sở Công an phường Việt Hưng cách đó chừng chưa đến một km để trình báo. Cùng lúc đó, những camera giám sát nào có góc quay nhìn được tới nhà của anh Chiến đều được lục lại dữ liệu.

Tất cả đã rõ. Chiếc Kia Morning biển 29A-246.99 đã đưa con trai anh Chiến rời khu đô thị Việt Hưng.

Từ 19h30 đổ về sau, điện thoại của vợ anh Chiến liên tục đổ chuông. Người gọi là kẻ bắt cóc. Hắn yêu cầu cha mẹ Ken khẩn trương chuẩn bị tiền, đúng 15 tỷ đồng, không mặc cả.

Anh Chiến và vợ khi đó vét sạch cả nhà mới chỉ được non nửa - 7 tỷ đồng. Còn lại, 2 vợ chồng đi vay, mượn nóng từ nhiều nguồn nhưng cũng chỉ được khoảng hơn 13 tỷ đồng.

Gọi lại cho kẻ bắt cóc, vợ chồng anh Chiến thương lượng và "cái giá" cho tính mạng Ken được chốt là hơn 13 tỷ đồng.

Tình mẫu tử

Trong lúc gia đình Ken làm việc với cảnh sát, hàng xóm xung quanh nhà cậu bé bắt đầu nhận thấy điểm kỳ lạ.

Chiếc Kia Morning biển 29A-246.99 này rất quen, xuất hiện tại khu biệt thự BT7 vài ngày qua. Chiếc xe này hay đỗ vài giờ liên tục ở bên đường, không nổ máy nhưng tài xế thì ngồi bên trong, hành tung rất bí ẩn.

Quay trở lại vợ chồng anh Chiến, họ bị kẻ bắt cóc yêu cầu bỏ hết tiền vào trong một túi vải màu đen, có khóa kéo. Đặc biệt, hắn chỉ cho phép mẹ Ken đi giao dịch, còn địa điểm thì chưa tiết lộ.

Kẻ bắt cóc cũng đe dọa bố mẹ Ken rằng nếu hắn phát hiện có ai đó theo dõi, bám theo sẽ "không xong". Các cuộc gọi giữa 2 bên thường rất ngắn, không quá 15 giây.

2h ngày 15/8, sau một cuộc điện thoại đe dọa khác từ kẻ bắt cóc, mẹ Ken buộc phải nghe theo lời của hắn. Suốt quá trình này, vợ chồng anh Chiến được lực lượng hình sự Công an TP Hà Nội động viên, hướng dẫn.

Đồng thời, nhiều tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã tỏa đi các hướng, rà soát các tỉnh như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên...; dựng nhân thân đối tượng để lên phương án truy bắt, giải cứu con tin.

Ban đầu, kẻ bắt cóc yêu cầu mẹ Ken đến cầu Thanh Trì, sau đó "dắt" người phụ nữ này lòng vòng khắp Hà Nội, cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi về hướng Hà Nam.

Địa điểm được chốt là tại đường ven ở khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam). Nơi này vắng vẻ, có tầm quan sát rộng, cũng không có nhà cửa hay đèn đường.

Theo yêu cầu, mẹ Ken phải đi bộ theo đường gom đến chiếc Kia Morning. Tới nơi, chị kéo khóa túi tiền cho kẻ bắt cóc kiểm tra. Hắn lấy túi tiền nhưng lại định lái xe bỏ đi mà không chịu thả Ken.

Không chấp nhận một lần nữa đánh mất con trai, người mẹ chặn đầu ô tô dù chiếc xe vẫn đang di chuyển chậm. Từ trong ghế lái, kẻ bắt cóc nói sẽ thả con tin sau khi đi được vài trăm mét. Mẹ Ken không chịu, đu theo cánh cửa ô tô, vừa nói vừa khóc: "Hôm nay anh có đâm chết tôi cũng phải cứu được con".

Dường như hiểu được tấm lòng người mẹ, kẻ bắt cóc bấm nút mở khóa cửa để Ken ra khỏi xe từ hàng ghế sau. Ôm con vào lòng, người mẹ òa khóc. Theo dõi từ xa, anh Chiến như được cởi lớp vỏ bọc "phải cứng rắn, bình tĩnh, mạnh mẽ" trước đó. Anh quay sang ôm chầm lấy cán bộ công an, bật khóc.

"Khoảnh khắc mất con, tiền không còn ý nghĩa gì cả", anh Chiến nói với phóng viên.

Danh tính kẻ bắt cóc

Trong lúc Ken được mẹ ôm, đưa về nơi an toàn cùng gia đình, hàng chục cảnh sát hình sự bắt đầu hành động. Họ như những lò xo bị nén lại trong nhiều giờ đồng hồ, lén theo dõi từng bước đi, hành động của đối tượng và giờ là lúc để chiếc lò xo được bật trả.

Khi chiếc Kia Morning bỏ chạy với tốc độ cao, cũng là lúc nhiều ô tô của lực lượng chức năng lộ diện để vây bắt.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trong khoảng 10 phút, ở tại khu vực Khu công nghiệp Đồng Văn. Đối tượng bị bắt khi lái chiếc Kia chạy vào một đường cụt. Dù vậy, trước khi bị khống chế, kẻ bắt cóc vẫn kịp dùng súng bắn trọng thương một cán bộ hình sự Công an quận Long Biên.

Làm việc với cảnh sát, kẻ bắt cóc khai tên Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Chiếc xe hắn điều khiển để bắt cóc Ken được gắn biển kiểm soát giả, còn khẩu súng mà hắn dùng được mua trên mạng. Động cơ khiến Trung bắt cóc, tống tiền là vì nợ nần, túng thiếu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Lương Huyền).

Theo lời khai, ban đầu Trung chỉ định trộm cắp tài sản nhưng khi không thấy có gì trộm được, đối tượng thay đổi ý định thành bắt cóc trẻ con để tống tiền.

Để thực hiện mục đích, Trung mua một cuộn băng dính to, một đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên. Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, đối tượng đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6-BT7 Khu đô thị mới Việt Hưng rồi bắt cóc cháu N.H.P. (7 tuổi), cho lên ô tô.

Tại cuộc họp báo thông tin vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá vụ án này là rất nghiêm trọng, đối tượng gây án táo bạo, rất tinh vi, trắng trợn.

Chiều 15/8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra, truy bắt kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Thư khen nêu, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn TP. Việc này góp phần ổn định tình hình, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên", Trung tướng Ngọc viết trong thư, đồng thời đề nghị Công an Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án để xử lý nghiêm kẻ gây ra vụ việc.