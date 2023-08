Bộ Công an đề nghị Công an Hà Nội xử lý nghiêm kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi

Chiều 15/8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra, truy bắt kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Thư khen nêu, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn TP. Việc này góp phần ổn định tình hình, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

"Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên", Trung tướng Ngọc viết trong thư, đồng thời đề nghị Công an Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án để xử lý nghiêm kẻ gây ra vụ việc.

Gia đình bé trai chụp ảnh cùng cán bộ Phòng PC02 (Ảnh: Hải Nam).

Trước đó, tối 14/8, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện N.T.C. (7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang đạp xe nên khống chế và bắt giữ nạn nhân đưa lên ô tô.

Sau khi bắt cóc C., Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới về tỉnh Hà Nam.

Đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết của nghi phạm Trung.

5h ngày 15/8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào, bắt giữ Nguyễn Đức Trung sau khi anh ta nhận tiền từ gia đình và thả nạn nhân cháu bé.

Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su bắn vào đùi phải chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội).