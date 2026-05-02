Hỗn chiến lúc rạng sáng, thanh niên 17 tuổi bị đâm tử vong

Ngày 2/5, lãnh đạo Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một thanh niên bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 cùng ngày, anh T.H.H. (17 tuổi, trú tại xã Dliê Ya, Đắk Lắk) ngồi uống rượu cùng bạn bè tại khu vực trước một quán cà phê thuộc thôn 3 (xã Ea Kar).

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau đó, H. phát hiện N.H.M.N. (16 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) đi ngang qua. Do trước đó giữa H. và N. có mâu thuẫn nên N. gọi nam thanh niên ra ngoài nói chuyện. Đôi bên cãi vã, xô xát với nhau, H. chạy vào quán cà phê lấy một con dao rồi bước ra phía trước.

Lúc này, N.T.T. (28 tuổi, trú tại xã Ea Kar) cùng 2 đối tượng khác trong nhóm của N. xông vào đánh H.. Quá trình xô xát, T. dùng dao mang theo đâm H. trọng thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong ngoại viện.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kar đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Khoảng 2h45 cùng ngày, T. đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.