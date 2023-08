Hơn 210 hộ dân gửi đơn kêu cứu trước ngày xét xử ông Lê Thanh Thản

Ngày 10/8, TAND Hà Nội dự kiến sẽ xét xử ông Lê Thanh Thản (thường gọi đại gia "điếu cày") về tội Lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cùng hầu tòa với ông Thản có 6 người bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm: Nguyễn Duy Uyển, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng (Hà Đông); Vương Đăng Quân, cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và các cán bộ Mai Quang Bài, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Văn Năm.

Ông Thản bị truy cứu hình sự với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án.

Hàng trăm hộ dân tại khu chung cư CT6C Kiến Hưng mua nhà của ông Lê Thanh Thản 10 năm nhưng chưa có sổ đỏ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước phiên xét xử, hơn 210 hộ dân tại tòa CT6C Kiến Hưng đã có đơn kêu cứu, mong muốn được giải quyết quyền lợi chính đáng.

Theo nội dung đơn kêu cứu, năm 2012, khi biết tin ông Lê Thanh Thản quảng cáo về dự án CT6 Kiến Hưng giá rẻ nhiều người mừng rỡ, phấn khởi, có nhiều động lực phấn đấu để sở hữu căn hộ tại đây.

Song sau khi mua căn hộ, các hộ dân nhiều lần đề nghị Công ty Bemes hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp sổ đỏ nhưng đều bị trì hoãn.

Ông Lê Thanh Thản (Ảnh: Forbes VietNam).

Sau đó, các hộ dân cũng gửi đơn khiếu nại tới UBND quận Hà Đông, Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa nhận được văn bản phản hồi.

Đến năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố bị can Lê Thanh Thản do lừa dối khách hàng liên quan đến hành vi chào bán các căn hộ thuộc dự án "Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại BEMES" tại phường Kiến Hưng. Lúc này, các hộ dân tại đây mới biết mình bị ông Thản lừa dối.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư đã xây thêm tòa CT6C. Hiện các căn hộ ở tòa nhà này chưa được cấp sổ đỏ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đến nay, đã 10 năm kể từ ngày mua căn hộ thuộc dự án CT6C Kiến Hưng, các hộ dân tại đây vẫn mòn mỏi chờ đợi để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Họ bày tỏ 3 nguyện vọng, mong được giải quyết thỏa đáng.

Thứ nhất, cơ quan chức năng cấp sổ đỏ cho các căn hộ tại tòa nhà CT6C thuộc dự án CT6 Kiến Hưng, để người dân có thể sinh sống ổn định, lâu dài.

Thứ hai, trong trường hợp các căn hộ của tòa CT6C không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền trên đất, ông Lê Thanh Thản và Công ty Bemes (chủ đầu tư dự án CT6) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người dân để khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm gây ra.

Thứ ba, không tách yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của người dân thành vụ án dân sự riêng mà cần được giải quyết triệt để ngay trong bản án hình sự của TAND Hà Nội.