Hơn 2.000 tin báo của dân giúp Công an Đắk Lắk điều tra 900 vụ việc

Ngày 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025; phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 22 của Bộ Công an về công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2022-2025.

Năm 2025, Đắk Lắk đã triển khai hơn 13.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phát biểu (Ảnh: Trương Nguyễn).

Các cấp, ngành đã tổ chức 6.699 buổi tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 29 buổi tuyên truyền về luật phòng, chống ma túy; phát hơn 4.700 tin, phóng sự phổ biến pháp luật.

Đặc biệt, 136.483 cá nhân đã ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Công tác tuyên truyền lưu động bằng 2 thứ tiếng Kinh và Êđê tại các thôn, buôn cũng được đẩy mạnh với hơn 1.000 buổi.

Đã có 779 khẩu súng, hơn 17.200 viên đạn, 224 vũ khí thô sơ, 36 linh kiện và 42 lựu đạn, đầu đạn, bom mìn các loại được giao nộp. Hơn 2.122 tin báo có giá trị đã được cung cấp, góp phần điều tra khám phá hơn 900 vụ việc. Tình hình tội phạm xã hội tại Đắk Lắk đã giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã kiện toàn 2.797 tổ bảo vệ an ninh trật tự với hơn 9.000 thành viên. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và duy trì hiệu quả, trong đó có 10 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng trên toàn quốc.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng này từng bước được kiện toàn, phát huy hiệu quả rõ nét; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã được ghi nhận đóng góp quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Đào Mỹ cũng chỉ ra những hạn chế như số lượng mô hình, điển hình tiên tiến còn thiếu, một số nơi còn hình thức. Ông cho rằng cần xây dựng lực lượng này đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, quan tâm chế độ, chính sách, thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng để họ thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của công an cấp xã.

Thiếu tướng Trần Văn Dương, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an, đánh giá cao nỗ lực của Công an tỉnh Đắk Lắk. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa.

Thiếu tướng Trần Văn Dương trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể xuất sắc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thiếu tướng Dương nhấn mạnh: "Công an phải chủ động làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nổi lên trên địa bàn, lĩnh vực trọng điểm".

Theo Thiếu tướng Dương, cần nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ ANTQ mới phù hợp, có khẩu hiệu, nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và bằng khen cho 7 tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 5 tập thể, 23 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 15 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.