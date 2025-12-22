Hôm nay, tuyên án phúc thẩm cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan

Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài sáng 22/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành.

Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan phân trần trong hơn 8 năm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ đã dành hết thời gian, tâm huyết cho công việc để có thể đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về kinh tế.

Đối với hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo không có ý kiến gì nhiều. Song nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ xin được trình bày về hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo cho biết, khi mới nhận nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy không biết rõ, sâu về các dự án tại địa phương và các doanh nghiệp.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Quá trình làm việc, thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Sai phạm của bà Lan còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 200 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, bà Lan khai 3 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu. Lần thứ nhất vào năm 2017, bị cáo nhận của Hậu 20 tỷ đồng.

Lần thứ 2 vào năm 2021, khi Hậu đến nhà chơi đã mượn 1 triệu USD. Lần thứ ba Hậu đến nhà đưa cho bị cáo gói quà bên trong có 5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, trình bày đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, bản thân có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.

Quá trình vụ án bị đưa ra xét xử, có hơn 2.600 cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thành.

Trước bục khai báo, ông Lê Duy Thành bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân, mong muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, bị cáo Lê Duy Thành bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tại tòa, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh khai, bản thân rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi về những sai phạm của bản thân. Trước sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm. Song bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.