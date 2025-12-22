Hôm nay, tuyên án phúc thẩm cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan
(Dân trí) - Sau quá trình nghị án kéo dài sáng 22/12, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án kéo dài sáng 22/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh, thành.
Trước đó, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan phân trần trong hơn 8 năm giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ đã dành hết thời gian, tâm huyết cho công việc để có thể đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về kinh tế.
Đối với hành vi phạm tội của bản thân, bị cáo không có ý kiến gì nhiều. Song nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ xin được trình bày về hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội.
Bị cáo cho biết, khi mới nhận nhiệm vụ bí thư tỉnh ủy không biết rõ, sâu về các dự án tại địa phương và các doanh nghiệp.
Quá trình làm việc, thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.
Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình.
Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.
Sai phạm của bà Lan còn bị xác định liên quan thẩm định, xác định giá đất dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền 200 tỷ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, bà Lan khai 3 lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu. Lần thứ nhất vào năm 2017, bị cáo nhận của Hậu 20 tỷ đồng.
Lần thứ 2 vào năm 2021, khi Hậu đến nhà chơi đã mượn 1 triệu USD. Lần thứ ba Hậu đến nhà đưa cho bị cáo gói quà bên trong có 5 tỷ đồng.
Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, trình bày đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, bản thân có nhiều hoạt động thiện nguyện để xin được hưởng khoan hồng, xin được giảm án.
Quá trình vụ án bị đưa ra xét xử, có hơn 2.600 cá nhân, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thành.
Trước bục khai báo, ông Lê Duy Thành bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân, mong muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Trước đó, bị cáo Lê Duy Thành bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Tại tòa, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh khai, bản thân rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi về những sai phạm của bản thân. Trước sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm. Song bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Theo bản án sơ thẩm tuyên hồi tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.
Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi.
Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hành vi này bị viện kiểm sát xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế. Hành vi này phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán, cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.