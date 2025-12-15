Loạt cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũ than mắc bệnh hiểm nghèo, xin giảm án

Chiều 15/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án Phúc Sơn tiếp tục phần xét hỏi.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh mong được xem xét giữa công và tội

Tại tòa, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh trình bày, bản thân rất đau đớn, ăn năn, hối lỗi về những sai phạm của bản thân. Trước sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo chấp nhận toàn bộ bản án sơ thẩm. Song bị cáo mong được hưởng sự khoan hồng, nhân văn của pháp luật.

Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Phạm Hoàng Anh mong HĐXX xem xét giữa công và tội, tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Hoàng Anh đã 5 lần nhận hối lộ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu với tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Cụ thể, lần 1 vào tháng 5/2017, Hậu đưa cho bị cáo Hoàng Anh số tiền 100 triệu đồng để nhờ tạo điều kiện thực hiện các thủ tục cho mua lại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ.

Lần 2 vào cuối tháng 5/2017, Hậu đưa ông Hoàng Anh số tiền 20.000 USD để nhờ ông này tổ chức chủ trì cuộc họp với các sở và báo cáo UBND tỉnh chấp thuận việc chia tách doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công ty của Hậu làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Vào các dịp Tết từ năm 2018 đến 2020, Hậu đã ba lần đưa cho ông Hoàng Anh tổng số tiền 300 triệu đồng (mỗi lần 100 triệu đồng) để cảm ơn vì đã giúp đỡ cho công ty của Hậu trúng thầu dự án trên.

Bị cáo Phạm Văn Vọng xin hưởng án treo

Bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, tại phiên xét xử phúc thẩm chiều 15/12 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại phiên phúc thẩm chiều 15/12, bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, cho biết bản thân có nhiều bệnh nền liên quan đến tim mạch, huyết áp và trong quá trình công tác từng có lần phải đi cấp cứu.

May mắn được sự cứu giúp của các bác sĩ cũng như sự quan tâm của anh em, bạn bè nên bị cáo cho biết không phải chịu những di chứng nặng nề. Vợ bị cáo đang bị ung thư và phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện K.

Bản thân bị cáo là con út trong gia đình có bốn anh, em trai. Trong đó hai anh trai cả là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Từ hoàn cảnh trên, ông Vọng kính mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc vợ, thờ phụng anh trai, chăm lo phần mộ cho gia đình.

Trong phiên xét xử sơ thẩm cách đây 5 tháng, ông Phạm Văn Vọng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong vụ án này, ông Vọng bị cáo buộc đã lợi dụng cương vị là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ để kết luận, đưa ra chủ trương thay đổi hình thức từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu đối với dự án đê tả sông Hồng.

Ngoài ra, ông Vọng còn tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu dù công ty này không đủ năng lực.

Sau đó bị cáo được Nguyễn Văn Hậu biếu 2 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã nộp lại số tiền này.

Bị cáo Hà Hòa Bình than tuổi cao sức yếu

Ông Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, bị cáo Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, trình bày bản thân tuổi cao, sức khỏe yếu và đang mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, mắt rất yếu.

"Trước đây bị cáo vẫn đạp xe ra ngoài đường nhưng giờ không dám đạp xe nữa vì một bên mắt thị lực chỉ còn 1/10", ông Bình nói và xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án cũng như hoàn cảnh, điều kiện phạm tội để cho bị cáo được hưởng án treo.

Trước đó, ông Hà Hòa Bình bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng tiền cảm ơn của ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng xét xử thông báo sáng 16/12, Viện kiểm sát sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo.