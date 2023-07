Hoàng Văn Hưng: "Sẵn sàng đánh đổi tính mạng để tìm lại sự trong sạch"

Chiều muộn 21/7, phiên tòa xử đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Vô cùng tủi hổ

Tại bục khai báo, bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) nói bản thân vô cùng đau đơn, tủi hổ.

"Tôi được sinh trưởng và nuôi dưỡng trong gia đình truyền thống cách mạng. Bị cáo luôn ghi nhớ lời căn dặn của bố mẹ làm sao sống tốt với cách mạng, sống tốt với xã hội. Trong suốt 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao, tôi luôn tâm niệm điều đó, luôn cố gắng để sống tốt với mọi người", ông Dũng nói.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giãi bày, bản thân không bao giờ có bất cứ ý nghĩ gì về việc chạy chọt, một ý tưởng tơ hào nào về tiền của Nhà nước cũng như của đồng nghiệp để trục lợi.

Ông Tô Anh Dũng (Ảnh: Hải Nam).

Ông Dũng nói, suốt thời gian chống dịch, bị cáo đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối, hình thức chuyến bay combo được triển khai thì bị cáo có sai lầm nghiêm trọng.

"Quá trình xét xử, bị cáo vô cùng ăn năn, mặc dù bị cáo không có động cơ, mục đích gây khó dễ cho các doanh nghiệp hoặc để thu lợi. Bị cáo nhận thức được sai phạm của mình, vô cùng hối lỗi và cũng đã tự nguyện, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra", cựu Thứ trưởng trình bày.

Gửi lời xin lỗi tới nhân dân, Nhà nước, ông Dũng mong muốn HĐXX xem xét động cơ, mục đích của bản thân cũng như bối cảnh đại dịch, lần đầu phạm tội, để bị cáo được hưởng mức khoan hồng.

Cựu điều tra viên Bộ Công an: Đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch của bản thân

Trong khi đó, nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Bộ Công an) vẫn khẳng định mình bị truy tố oan.

"Bị cáo sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch của bản thân. Bị cáo luôn tin tưởng rằng với tinh thần thượng tôn pháp luật, kinh nghiệm xử án, sự quyết đoán, bản lĩnh của những người cầm cân nảy mực, bị cáo tin rằng HĐXX sẽ có nhìn cái nhìn thấu đáo, phân tích thận trọng khách quan đầy đủ toàn diện. Trên cơ sở đó, sẽ đưa ra một phán quyết chính xác nhất, đúng quy định của pháp luật nhất đảm bảo tránh oan sai", Hưng nói.

Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế: Không nghĩ mình phải đối diện với mức án cao như vậy

Tại bục khai báo, bị cáo Phạm Trung Kiên gửi lời xin lỗi HĐXX. Kiên nói bản án mà Viện kiểm sát đề nghị rất nghiệt ngã đối với cuộc đời bị cáo. Kiên không nghĩ mình phải đối diện với mức án cao như vậy, phải loại trừ ra khỏi cuộc sống, trong khi mới ngoài 40 tuổi. Trước đó HĐXX đề nghị bị cáo Kiên mức án tử hình.

"Bị cáo xin lỗi bố mẹ, xin HĐXX khi lượng khung hình phạt xem xét thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, khi đó không ai gần với ai cả. Khi đó bị cáo đi cùng nhiều đoàn của Bộ Y tế để hướng dẫn người cách ly và công việc này ròng rã nhiều năm liền, cộng thêm sự thiếu hiểu biết của pháp luật dẫn đến hành xử không đúng quy định", Kiên nói.

Bị cáo Phạm Trung Kiên (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo mong HĐXX xem xét gia cảnh hiện nay, khi bố từng ở chiến trường Tây Nguyên trở về đã ngoài 70 tuổi, mẹ già bị tâm thần đã nhiều năm, bố vợ cũng là thương binh, mẹ vợ bị ung thư phải phẫu thuật.

"Bị cáo là con trai duy nhất trong gia đình, hoàn cảnh bị cáo như thế này, một mình vợ phải gánh vác cuộc sống 2 bên, chăm sóc 2 con nhỏ", Kiên bật khóc nói.

Từ khi nhận được thông tin vụ án của Cục lãnh sự, Kiên đã nhận thức được hành động sai trái của bản thân nhưng trước đó bị bệnh Covid-19 và áp lực về bản án nên bị cáo không đủ dũng cảm để nhận tội.

Trong buổi làm việc đầu tiên với cảnh sát Kiên khai rõ về việc các doanh nghiệp chuyển tiền nhưng không dám thừa nhận hành vi của mình là nhận hối lộ mà nói đây là các khoản vay.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời

Bị cáo Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nói hành vi phạm tội trong lúc dịch Covid-19 là sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời, làm sụp đổ toàn bộ 28 năm công tác. Sai lầm của bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến cả gia đình trong những ngày qua gặp nhiều khó khăn, buồn tủi; ảnh hưởng xấu đến cơ quan, ban ngành, đoàn thể, những nơi đã công tác.

"Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, nhân dân vì những sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến chủ trương hết sức tốt đẹp, nhân văn trong lúc dịch Covid-19; ảnh hưởng truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc", ông Dũng nói.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thừa nhận, trong lúc đại dịch Covid-19 cả nước gặp nhiều khó khăn, sai phạm của bị cáo đã làm người dân đã khó khăn lại càng khó hơn.

Những ngày qua với bị cáo Chử Xuân Dũng là những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Bị cáo mong HĐXX mở rộng lượng hải hà cho bị cáo và các bị cáo khác trong vụ án được hưởng đặc ân, sự khoan hồng.

Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội trước đó bị đề nghị mức án 4-5 năm tù.

Cựu trợ lý Phó Thủ tướng: Bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức

Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ vì sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của các lãnh đạo trước quần chúng nhân dân.

Bản thân bị cáo đã nhận thức được từ rất sớm về sai phạm của bản thân, rất ân hận, hối cải và thành khẩn trước cơ quan điều tra cũng như VKS.

"Từ lúc giam giữ đến giờ bị cáo đã nhận thức được nguyên nhân của những sai phạm do bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức, công vụ của chính mình", bị cáo Linh nói và mong muốn HĐXX xem xét quá trình công tác, các tình tiết giảm nhẹ mà luật sự bào chữa đã nêu, tuyên phạt mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc mẹ già.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nói, việc phải đứng trước phiên tòa khiến bị cáo rất đau xót, ân hận, ăn năn; vì thương người, tin người mà bị cáo đã mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật.

44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo đã cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhưng cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu. Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Ông Tuấn cũng cảm ơn HĐXX, VKS trong những ngày qua đã phân tích, đánh giá, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo cũng như những tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất, phù hợp nhất vì hoàn cảnh éo le, tuổi cao, sức yếu, mắc bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản, chăm sóc mẹ già đã 87 tuổi.