Hoàng Văn Hưng đề nghị VKS chứng minh trong vali có 450.000 USD

Chiều 21/7, đối đáp lại VKS về tình tiết chiếc vali, Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Bộ Công an) cho biết ngay từ đầu, khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận là có cầm chiếc vali do ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) gửi. Từ đó, cựu điều tra viên phản bác cáo buộc của VKS về việc thay đổi lời khai.

Về cáo buộc 2 lần nhận 350.000 USD và 450.000 USD từ ông Tuấn, Hưng đề nghị VKS phải có bằng chứng cụ thể.

Với số tiền 350.000 USD, cựu điều tra viên đề nghị VKS làm rõ là việc đưa tiền vào thời điểm nào, cách thức nào, nội dung là gì, đặc biệt là địa điểm giao dịch số tiền trên.

Còn đối với khoản 450.000 USD, Hưng yêu cầu cơ quan tố tụng phải có chứng cứ chứng minh bên trong chiếc vali số có số tiền này.

"Căn cứ nào VKS xác định chắc chắn trong cặp chứa 450.000 USD?", cựu điều tra viên nói.

Camera giám sát quay lại cảnh Hoàng Văn Hưng nhận vali

Trước đó, trong phần tranh luận, VKSND TP Hà Nội đánh giá Hưng gian dối, khai báo nhỏ giọt, không trung thực. Dẫn chứng, VKS cho biết, ngày 11/1, Hưng bị bắt và phủ nhận mọi cáo buộc, nói không nhận bất cứ tài liệu, lợi ích vật chất gì từ ông Tuấn và Hằng.

Sau đó, khi cơ quan điều tra thông báo có dữ liệu camera giám sát, Hưng mới thừa nhận có nhận một chiếc vali từ ông Tuấn, nhưng bên trong là 4 chai rượu vang, không phải là tiền.

Tại tòa, VKS công khai clip từ dữ liệu camera giám sát, quay lại toàn bộ diễn biến buổi sáng 5/12, khi Hưng nhận chiếc vali do ông Tuấn gửi, nhờ cháu trai mang đến gần cổng Bộ Công an ở phố Trần Bình Trọng.

"Tuấn khai là không ai để rượu vang vào vali cặp số, VKS cho rằng lời khai này phù hợp với thực tế. Nếu Tuấn tặng Hưng 4 chai rượu vang thì không cần thiết phải liên lạc với Hưng liên tục như vậy", VKS nhận định và cho biết, trong ngày 4 và sáng 5/12, Hưng và ông Tuấn liên lạc với nhau 15 cuộc gọi.